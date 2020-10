Rozczarowana Kaja Godek nerwowo reaguje na prezydencką propozycję ustawy ws. aborcji: "HAŃBA, Panie Prezydencie!"

Pytanie🤔 12 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

A tak w ogóle to jak to ma teraz być co dalej z tymi dziećmi chorymi bo rozumiem ze skoro do tej pory kobiety dostawały skierowania na usunięcie płodu to teraz będą czekać aż płód się wykształci i urodzą te chore dziecko, ale co dalej? Prezydent je wszystkie będzie adoptował z Kinga i żona czy kto się nimi zajmie bo przecież niektórzy sami wiążą koniec z końcem nie będą mieć nawet na rehabilitacje