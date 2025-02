Strapiony Justin Bieber snuje się z ukulele po Nowym Jorku

Nie wiem, czy coś go trapi, czy po prostu tak wygląda, to tak jak kiedyś w jakiejś piosence było "bo jak nie masz fejk uśmiechu każdy pyta co ci jest".Z drugiej strony jak tak na niego patrze, bo sama od dłuższego czasu przechodzę trudne chwile, ciężko mi wykrzesać z siebie optymizm, każdy dzień jest taki sam, to nic nie da że masz ogromne pieniądze, piękna partnerkę, zdrowe dziecko, możesz robić co ci się tylko podoba, a ciągle czujesz jakby ci czegoś brakowało,jest w tobie taki wewnętrzny smutek,ciężko nastawiać się pozytywnie...podstawa w życiu jest wiadomo zdrowie,ale jak się nie ma odpowiedniego charakteru, nie jest się ukształtowanym tak jak należy, cierpi ciało i psychika, dlatego ja zawsze nie zazdroszczę,ale podziwiam ludzi z silnym charakterem, którzy idą z radością do przodu, mimo przeciwności,trudnosci, chciałabym mieć inną psychikę.