Strojna Klaudia Halejcio walczy z wiatrem, przechadzając się w FUTERKU po ulicach Warszawy. Stylowa? (ZDJĘCIA)

Klaudia Halejcio spędziła sporą część dzieciństwa na planach zdjęciowych. Ciesząca się dużą sympatią widzów Andżelika, mieszkanka serialowych Złotopolic, wyrosła na prawdziwą piękność. Dziś zdecydowanie rzadziej widzimy ją na szklanym ekranie. Tego problemu nie mają za to baczni obserwatorzy jej profilu na Instagramie, którzy każdego dnia mogą podziwiać iście królewskie życie pełnoprawnej influencerki.

Po wyjściu z auta Halejcio zaprezentowała niezbyt dopasowany do warunków pogodowych outfit. Szczególną uwagę zwracał jej beżowy futrzany bezrękawnik, w którym pomaszerowała do pobliskiej kawiarni. Promienie słońca i ponad 20-stopniowe wartości temperatur w końcu dały się aktorce we znaki. Po zdjęciu kamizelki fotoreporterzy uwiecznili na zdjęciach jej błękitny golf w całej okazałości, który zestawiła z jeansami ozdobionymi granatowymi lampasami. Stylizację dopełniły beżowe buty na platformie oraz zbliżona kolorystycznie poręczna torebka.