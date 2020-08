Strzaskana słońcem Agnieszka Włodarczyk chwali się włoskimi wakacjami z umięśnionym chłopakiem (ZDJĘCIA)

Ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Chodziłam kiedyś z zawodowym pływakiem. 6 razy w tygodniu treningi po 5-6h dziennie (oprócz pływania, siłownia i w zależności od pogody aktywności na świeżym powietrzu), dieta przestrzegana co do kilku minut poślizgu z każdym posiłkiem. Cały tydzień zaplanowany z wyprzedzeniem. Brak możliwości odstępu od planu. Także co kto lubi...