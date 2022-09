Strzaskany na mahoń Piotr Gąsowski odpowiada internautce posądzjącej go o TANOREKSJĘ: "Niestety, TAKA KARNACJA" (FOTO)

?jajaty 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Piotrek jest super ,,gościem,,.. ma prawo opalać się. Teraz zimno ,wiec zwraca uwagę swoją mocną opalenizną. Ale ,co to za problem. ?Ludzie...nie macie żadnych problemów ,to dobrze. .ale dajcie innym spokojnie żyć. Zazdrość ,to nie jest dobra cecha. Piotr Gąsowski jest wesołym ,profesjonalnym prowadzącym i jest opalony... i co z tego? Panie Piotrze ,trzymam kciuki za Pana karierę. Niech się Pan nie przejmuje durniami...