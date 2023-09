Strzelił gola dla Legii i pobiegł ucałować ukochaną. Kim jest żona Tomasa Pekharta? "To była miłość od PIERWSZEGO WEJRZENIA"

W czwartek Legia rozegrała mecz z FC Midtjylland, który po regulaminowych 90 minutach i dogrywce został rozstrzygnięty serią rzutów karnych. To właśnie wtedy Tomas Pekhart strzelił gola i zagwarantował drużynie awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Zaraz po triumfie piłkarz pobiegł do ukochanej, której nie szczędził czułości. Kim jest wybranka jego serca?

Tomas i jego ukochana poznali się w 2005 roku w szkole. Kobieta od razu zwróciła uwagę na mężczyznę siedzącego w klasie. Ich znajomość rozwinęła się w momencie, gdy Adela pomagała mu nadrobić szkolne zaległości wynikające z należenia do piłkarskiej drużyny młodzieżowej. Żona sportowca wyznała, że zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia.

Tomas Pekhart zna swoją żonę ze szkolnej ławki

Poznaliśmy się w liceum. Mieliśmy po 16 lat. Zaczęliśmy się spotykać po jakimś roku znajomości. [...] Nie wiem jak dla Tomasa, ale dla mnie to była miłość od pierwszego wejrzenia. Pamiętam, że weszłam do pomieszczenia, pierwszy dzień szkoły, nowi ludzie, on już siedział w klasie. I kiedy go zobaczyłam, zakochałam się - powiedziała w reportażu Legii Warszawa "Spędzamy dzień z Tomasem Pekhartem".

Para pobrała się w czerwcu 2015 roku. Wtedy też zakochani opublikowali na Instagramie zdjęcia z sesji ślubnej. Małżeństwo przez długi okres bezskutecznie starało się o dziecko. Zarówno Piotr, jak i Adela bardzo to przeżywali.

Tomas Pekhart i Adela nie mogli mieć dzieci

[...] Problem leżał we mnie. [...] To było dla nas trudne, bo wszyscy dookoła mieli dzieci, nakładali na nas presję, pytali, kiedy my będziemy mieli potomstwo. Gdy poznaliśmy diagnozę, prosiliśmy, aby przestali nas dopytywać, bo to nie jest temat, który chcielibyśmy poruszać [...] - wyznał piłkarz w rozmowie z Izabelą Koprowiak.

W 2019 roku zakochani obwieścili wesołą nowinę. Po latach starań, Adela zaszła w ciążę i w grudniu urodziła córkę. Rodzice nazwali dziewczynkę Noelia Sarah.

Do nas święty Mikołaj przyszedł już trochę wcześniej i załatwił nam najlepsze święta, jakie mogłem sobie wyobrazić... Ogromny szacunek i podziw dla mojej żony Adeli. Dumny, że zostałem tatą naszej córeczki - napisał piłkarz.

Ponad 4 lata później Pekhart doczekał się drugiej córeczki. O narodzinach Aury Grace rodzice poinformowali za pośrednictwem Instagrama.

Zostaliśmy ponownie obdarowani, a ta piękna dusza wybrała nas, byśmy stali się jej rodzicami. Wie, że będzie miała niesamowitą starszą siostrę w naszej rodzinie! Jesteśmy teraz rodzicami dwóch dziewczynek! Kochamy was i będziemy was zawsze chronić! Dziękujemy, że nas wybrałyście! Kocham was od pierwszego momentu! - napisała wówczas Adela.

