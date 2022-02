Stylistka Anny Muchy przyznaje, że popełniła błąd i odpowiada Rafałowi Grabiasowi: "Nikogo nie chciałam SKRZYWDZIĆ"

Wtorkowa premiera najnowszego filmu Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia" odbiła się w mediach szerokim echem i to nie tylko za sprawą odmienionego wyglądu Eweliny Lisowskiej. Uwagę zwróciła również kreacja, którą na imprezie zaprezentowała jedna z gwiazd produkcji, Anna Mucha. Aktorka pozowała u boku ukochanego Jakuba Wonsa w dopasowanej czarnej sukni z efektownym rozcięciem u dołu. Niestety elegancka stylizacja Muchy nie wszystkim przypadła do gustu. Wygląd celebrytki dość ostro skrytykował na przykład Rafał Grabias.

Okazuje się, że na komentarz Grabiasa zdążyła już także zareagować stylistka odpowiedzialna za dobór kreacji Anny Muchy, Jola Czaja. Stylistka gwiazd postanowiła napisać do "króla życia" instagramową wiadomość, w której przyznała, że pomimo wieloletniego doświadczenia, wybrana dla klientki stylizacja ostatecznie okazała się niezbyt trafiona. Jak jednak podkreśliła, był to zwykły wypadek przy pracy - a nie, jak twierdził Grabias, "zemsta stylisty".

Miłość, seks i...boczki. Czyli wszystko, co niezbędne i kompletnie naturalne w życiu! W różnorodności siła i nie dajmy się zwariować! Nie po to rozwiązałyśmy gorsety, żeby znowu się w nie wciskać. Ja, jako stylista, widzę w kobietach tylko piękno i seksapil, a co wy widzicie w kobietach? - napisała.

Kocham w kobietach kształty! Jeśli te je akceptują, to tym bardziej się cieszę. Bardziej bolesne było to, że ten pan napisał, że chciałam zrobić Ani, którą znam od lat, krzywdę z premedytacją. A to oznaczałoby, że jestem bezdusznym stylistą, co jest niemożliwe, jeśli ktoś zna moją pracę i to, czym się zajmuję od 25 lat - powiedziała Pudelkowi Jola Czaja.