Anna Mucha odgryza się Rafałowi Grabiasowi za krytykę jej stylizacji: "KOCHANIE, to nie klops, to BOCZUŚ"

Już jutro do kin trafi najnowsze dzieło najbardziej płodnego polskiego reżysera Patryka Vegi. W produkcji o efektownym tytule Miłość, seks & pandemia swoim talentem aktorskim mogły popisać się znane w show biznesie osobistości m.in. Zofia Zborowska czy Anna Mucha. To właśnie one były jednymi z najbardziej wyczekiwanych celebrytek podczas oficjalnej wtorkowej premiery filmu. Dla fotoreporterów przybycie Muchy było nie lada gratką ze względu na debiutującego na ściance u boku ukochanej Jakuba Wonsa.