Stylowa Izabela Janachowska ze smakiem pałaszuje lunch na sopockiej plaży (ZDJĘCIA)

Obserwator 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Moi drodzy Pani Iza jest bardzo pozytywną osobą. Oglądam jej programy ślubne, są bardzo fajne i z humorem. No i co, że ma starszego od siebie męża. Wspierają się nawzajem ona energią a on doświadczeniem i dojrzałością. Dajcie ludziom żyć jak chcą.