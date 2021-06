Izabela Janachowska i jej o 27 lat starszy mąż świętują 7. ROCZNICĘ ŚLUBU: rejs jachtem, czułości i guacamole (ZDJĘCIA)

Ola 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Niedobrze się robi jak się czyta niektóre komentarze. Co za "patologia" to pisze. Mój ojciec był starszy od mamy o 22 lata. Nigdy nie był bogaty. Pracował całe życie uczciwie, był dobrze wykształcony i bardzo nas kochał. Przez ponad 34 lata był kochającym i troskliwym mężem i najlepszym ojcem. Nie piszcie więc bzdur że jak różnica wieku to od razu pieniądze i wyrachowanie. Ci co takie komentarze piszą chyba sami są wyrachowani i źli do szpiku kości