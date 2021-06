Izabela Janachowska świętuje ROCZNICĘ ZWIĄZKU z Krzysztofem Jabłońskim, prezentując romantyczne ZDJĘCIA

Janek 35 min. temu zgłoś do moderacji 40 14 Odpowiedz

Wymienil sobie stary model na młodszy i thats all nie ma sensu dorabiać ideologii ,gdzie jen nie ma. To żadna miłość tylko interes. Poprzednia żona ciekawe czy dostał jakas mamonę na pocieszenie, kiedyś prowadziła nierentowna gazetkę...teraz pewnie liże rany pod palmami. Albo w bloku na jego oku. Ciekawe ile im dane. Jeśli on jest 60+ to pewnie to jedynie względnie kilka lat bez chorób.