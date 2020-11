Stylowa Melania Trump maszeruje samotnie do urny wyborczej (ZDJĘCIA)

Kiedy podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku Donald Trump pojawił się wraz z rodziną w lokalu wyborczym, towarzyszyło mu grono fotoreporterów. Ich uwadze nie uszło wtedy niecodzienne zachowanie polityka, który, stojąc przy swoim stanowisku do głosowania, bezceremonialnie spojrzał na kartę do głosowania... swej małżonki. Fotka nieufnego Trumpa zrobiła wtedy furorę, a dziś powraca przy okazji aktualnych wyborów, w których głowa amerykańskiego państwa ubiega się o reelekcję.

Wybory w USA. Kiedy poznamy wyniki i od czego to zależy? Amerykanista wyjaśnia

W tym roku fotoreporterzy nie mieli okazji do uchwycenia kadrów podobnych do tych sprzed czterech lat. Melania Trump do lokalu wyborczego poszła bez męża. Wystrojona w sukienkę i ukochane Louboutiny pierwsza dama do urny przyszła w towarzystwie pracowników kancelarii prezydenta. Donald nie miał więc okazji przekonać się, na kogo głosowała jego partnerka.