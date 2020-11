Poznajcie Ashley Biden - córkę Joe Bidena

Wybory prezydenckie w USA to w ostatnim czasie jeden z najbardziej emocjonujących tematów w mediach na całym świecie. Już wkrótce dowiemy się, czy Donaldowi Trumpowi uda się zachować stanowisko, czy może będzie musiał ustąpić miejsca kandydatowi Demokratów Joe Bidenowi .

Przez ostatnie kilka miesięcy Donald Trump i Joe Biden regularnie byli bohaterami medialnych nagłówków, ich wypowiedzi, programy oraz życiorysy były za to analizowane przez dziennikarzy i wyborców właściwie pod każdym kątem. Dokładnie prześwietlone zostały także poczynania ich najbliższych, potencjalnych pierwszych dam oraz gromadki pociech. Medialną popularnością cieszą się zwłaszcza córki kandydatów.

Ivanki Trump z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. W okresie kampanii coraz częściej słyszy się jednak również o córce Bidena. Ashley Biden jest owocem drugiego małżeństwa Joe'go. Pierwszy związek byłego wiceprezydenta USA zakończył się w cieniu tragedii - jego żona i 15-miesięczna córka Naomi zginęły w wypadku samochodowym , w wyniku którego do szpitala trafiło też ich dwóch synów Hunter i Beau . Dziś Biden jest szczęśliwym mężem Jill, z którą doczekał się właśnie Ashley.

39-letnia dziś Ashley dużą część życia poświęciła pracy na rzecz społeczeństwa, jest także wykształcona w tym kierunku. Jej zaangażowanie społeczne rozpoczęło się już w dzieciństwie, kiedy to odkryła, że jej błyszczyk był testowany na zwierzętach i postanowiła napisać list do produkującej go firmy. Przez 15 lat pracowała, pomagając dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w specjalnym departamencie w Delaware. W 2017 roku założyła również własną markę modową Livelihood.