Wybory w USA: Joe Biden wysuwa się na prowadzenie! Pokona Trumpa?

Wybory w USA. Trump - Biden. Co to oznacza dla Polski?

Wiele wskazuje na to, że wybory prezydenckie w USA skończą się porażką 74-letniego Trumpa . Co prawda głosy są wciąż liczone, ale 73-letni Joe Biden, kandydat Demokratów, uzyskał już przewagę 220 do 213 głosów Elektorów (stan na środę rano polskiego czasu). Do zwycięstwa potrzeba 270 elektorskich głosów .

Joe Biden jest jednak niemal pewny, że to on wygrał wybory. W krótkim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie swoim wyborcom: Jestem tutaj, aby powiedzieć wam dzisiaj, iż uważamy, że wygramy te wybory. Czujemy się dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu. Ale tak jak mówiłem, to nie do mnie czy Donalda Trumpa należy ogłoszenie, kto wygrał wybory. To jest decyzja narodu amerykańskiego - podsumował.