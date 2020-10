Donald Trump wyszedł ze szpitala, ŚCIĄGNĄŁ MASECZKĘ i ogłosił: "NIE BÓJCIE SIĘ WIRUSA"

Hdjdjd 28 min. temu zgłoś do moderacji 21 25 Odpowiedz

Uwielbiam go!!!!!!!! COVID to wielka sciema I on o tym doskonale wie. Piszac, ze to sciema nie mam na mysle tego ze wirus nie istnieje tylko To co dzieje sie w zwiazku z tym. Testy maseczki szczepionki, 1,5 m - jedna wielk farsa przez wielkie F