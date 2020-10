Donald Trump zaraził się koronawirusem od swej doradczyni, Hope Hicks? (ZDJĘCIA)

Rukitka 32 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

TVP reklamowało ten program jako amerykanska wersję Europa da się lubić. Ale to nie jest tak. W Europa da się lubić można było zobaczyć ludzi, którzy kochają Polskę i się z nią utożsamiają, mówią o zaletach i WADACH danego kraju. Tutaj to jest jakaś wata cukrowa o USA. I ośmieszanie Polski w tych sondach, że jesteśmy marna podróbka... To trochę żenada patrzeć, co Ida robi z gośćmi.. Wszyscy jako złote pokolenie iPhone i Starbucks'a. Takie słodko gowniano pierdzące. Widziałam, żeby nie było że mówię, bez obejrzenia. Goście, którzy są super fancy, żeby jechać i się przejechać do juesej żółta taksówka po njujork ju noł łot aj min... Sama byłam w stanach, dla siebie, a nie po to, żeby o tym pieprzyc że to jest takie soł macz anjużułeli. Wstyd.