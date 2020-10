Donald i Melania Trump mają KORONAWIRUSA! "Na pewno WSPÓLNIE uda nam się przez to przejść"

Ekonomia 49 min. temu zgłoś do moderacji 158 56 Odpowiedz

Pierwszy prawdziwy prezydent, ktory nie daje sobą pomiatać! Nie zależy mu na kasie czy opini, a Amerykę traktuje jak swój biznes, czyli robi wszystko co najlepsze . Nie robi i nie mówi co wypada ,a to co uwaza. Niech szybko zdrowieje bo te polityczne harpie będą atakować, żeby wrócić do rządzenia w listopadzie. Ps Melanie to baba z jajami i tylko twardy facet ma odwagę z taką kobieta spędzić życie. Brawo