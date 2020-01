Stylowa Monika Olejnik wędruje z życiowym partnerem po szaroburych zakątkach Warszawy (ZDJĘCIA)

Dno 17 min. temu zgłoś do moderacji 4 24 Odpowiedz

To co odwaliliscie się dzisiaj w komentarzach pod postem o bezmyslnej Małgoni, która swoim wizerunkiem szkodzi promując poniekąd chodzenie w zwlokach zwierząt to jest dno dna. Weźcie się nawet nie kompromitujcie promowaniem ekologii bo jak wam zapłacą to lizalibyscie tylek nawet gdyby lady TVNu promował niesegregowanie śmieci i wgl poziom tych komentarzy jest poniżej wszelkiej krytyki utwierdzaja tylko w przekonaniu kto ma kompleks pewnej osoby.