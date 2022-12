SUKCES Anny Lewandowskiej: sprezentowała kosmetyki Georginie Rodriguez, a ta ładnie podziękowała (FOTO)

Zuza 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

To sukces georginy, a nie by Ann. Jakie zasługi ma georgina? A to że ma więcej fanow na insta niż by Ann... nie oszukujmy się, georgina jest z hiszpańskojęzycznego kraju, cała ameryka Południowa mówi po hiszpańsku, tam łatwiej o fanow. Przestańcie szczuć na by ann