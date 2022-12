Georgina Rodriguez uzbrojona w dodatki za niemal 10 MILIONÓW ZŁOTYCH paraduje po trybunach w Katarze. To bal czy mecz? (FOTO)

Georgina , której historia na myśl przywołuje bajkę o Kopciuszku, udała się ostatnio pokibicować swojemu ukochanemu podczas meczu Portugalii ze Szwajcarią. I choć tym razem Cristiano Ronaldo musiał przesiedzieć cały mecz na ławce rezerwowych , jego ukochana wyraźnie się nie nudziła, bo zajęta była robieniem zdjęć. Miała co fotografować, bo na trybunach siedziała obwieszona w dodatki warte fortunę .

28-latka na meczu zaprezentowała się w czarnej dopasowanej sukni bez ramiączek, która klasycznie odsłaniała nieco dekoltu . Do tego zdecydowała się przywdziać zielone kimono z drobnymi wzorkami, które sięgało kostek a całości dopełniały srebrne błyszczące szpilki.

Georgina uzupełniła swój look biżuterią jak z królewskiego skarbca. Na jej palcach widniał zaręczynowy pierścionek z brylantem o wartości ponad 3,2 miliona, który zestawiła razem z pierścionkiem z diamentem za 1,6 miliona. Do tego modelka uzbroiła się w komplet składający się z: naszyjnika, bransoletki i dużych białych kolczyków za ok. 2,4 miliona złotych.