Popłoch u WAGs: Georgina Rodriguez JUŻ udekorowała choinkę na święta! Kto będzie następny? (FOTO)

Mam 29 lat, od jakichś 5-ciu na widok tych "świątecznych" pierdół w październiku/listopadzie robi mi się niedobrze. Nieznosze świąt, tłoku, kolejek, jak siadamy do kolacji z rodziną, to jest miło ale cały ten kram poprzedzający wigilię, to koszmar. Najchętniej w ogóle bym w tym nie uczestniczył. Może to tylko ja dziadzieje, nie wiem.