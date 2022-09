Georgina Rodriguez opowie o śmierci dziecka w drugim sezonie reality show: "Najgorszy moment mojego życia"

Woda z kranu 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Polki nie przezyja nigdy jak kolezance sie trafi bogaty facet, wtedy mozna poznac prawdziwy charakter takiej gesi. Na tej samej zasadzie hejtuja Lewa, Georgine, Marine, bo same maja zwyklych Januszy. No niestety, tylko takim zwyklym robotnikom bez🦷sie spodobalyscie. Gdybyscie stanely kogo Sary Boruc to by tylko kupasmiechu byla, wiec sie dziwicie ze was Ronaldo nie chcial. Jedyne co wam pozostaje to hejt wylewac na kazda kobiete ktora ma bogatego faceta. Wy nie jestescie w typie takiego faceta i pogodzcie sie z tym.