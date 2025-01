Sukces Ewy Wachowicz! Jako pierwsza Polka zdobyła Koronę Wulkanów Ziemi

Ewa Wachowicz , znana z wielu talentów, w tym zamiłowania do gotowania i wspinaczki górskiej, osiągnęła właśnie kolejny imponujący sukces. W towarzystwie Klaudii Cierniak Kożuch, jako pierwsza Polka, zdobyła Koronę Wulkanów Ziemi, co oznacza pokonanie najwyższych szczytów wulkanicznych na każdym kontynencie.

Wyzwania na drodze do sukcesu

Projekt, który zajął Wachowicz aż 12 lat, zakończył się triumfem na Mount Sidley na Antarktydzie. 14 stycznia o godzinie 23:59 (arktycznego dnia) Wachowicz i Kożuch stanęły na szczycie, co było zwieńczeniem ich długiej i pełnej wyzwań podróży. Wachowicz relacjonowała jej przebieg na bieżąco w mediach społecznościowych. Przed wyprawą, jako środek ostrożności, spisała testament.

Ekstremalne warunki na Antarktydzie

Podczas ataku szczytowego, mimo początkowo sprzyjającej pogody, nastąpiło załamanie warunków atmosferycznych. Chmury, mgła i wiatr sprawiły, że odczuwalna temperatura spadła do -49 stopni Celsjusza. Mimo to Wachowicz i jej towarzyszka bezpiecznie wróciły do bazy Union Glacier. Wachowicz podzieliła się swoimi przeżyciami na Facebooku, pisząc: