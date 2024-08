Ewa Wachowicz mówi, jak dba o sylwetkę: "Co najmniej przez 16 godzin nie jem". Wspomniała o 36-godzinnym poście (WIDEO)

W rodzimych mediach Ewa Wachowicz obecna jest już od wielu lat. W 1992 r. zwyciężyła w wyborach Miss Polonia. W konkursie Miss World nasza blond piękność zdobyła tytuł III wicemiss świata. Choć od tego czasu minęło ponad 30 lat, Ewa wciąż utrzymuje całkiem spore zainteresowania swoją osobą.

Ewa Wachowicz nie tylko przedstawia widzom Polsatu autorskie przepisy kulinarne czy prezentuje kolejne książki kucharskie, ale również aktywnie udziela się na profilu w mediach społecznościowych. Gwiazda Polsatu chętnie publikuje rozmaite zdjęcia, na których zachwyca promiennym wyglądem oraz nienaganną figurą. Zdarza jej się również opublikować kadry bez makijażu.

Ewa Wachowicz zdradziła przepis na piękny wygląd

Była Miss Polonia została właśnie prowadzącą działu "kuchnia" w nowej śniadaniówce "Halo, tu Polsat". W trakcie konferencji programu reporterka Pudelka, Simona Stolicka, zapytała Ewę Wachowicz o jej przepis na dobry i piękny wygląd.

Trzeba dobrze i smacznie jeść, ale produkty jak najmniej przetworzone. Jak oprócz tego stosuje intermittent fasting, czyli jem w oknie żywieniowym. Bardzo dużo piję wody ze szczyptą soli. Rytuałów mam bardzo dużo. Najważniejszy z nich to się wyspać. Ja już od godziny 8 wieczorem mam wyciszony telefon, nie zaglądam do żadnych mediów. Jeżeli już to jakaś książka, ćwiczenie uspokajające oddechowe i dobry regenerujący sen. Po 10 absolutnie jestem w łóżku - wyjawiła.

Ewa Wachowicz o odżywaniu. Gwiazda stosuje post

W trakcie rozmowy Ewa Wachowicz opowiedziała o stosowanych przez siebie postach żywieniowych, które mogą trwać nawet 3 dni. Jak zaznaczyła, najgorszy jest początek. Należy również pamiętać o odpowiednim nawadnianiu. To właśnie stosowanie postów żywieniowych pomaga gwieździe w utrzymaniu organizmu w zdrowiu, a także dobrej kondycji.

Co najmniej przez 16 godzin nie jem, ale pije bardzo dużą ilość wody, naparów ziołowych. Czasem zdarza się kawa, herbata zielona, z dzikiej róży, hibiskusa. Duża ilość płynów. Po to jest 16 godzin, aby mój organizm miał szanse na regeneracje, oczyścić się z wszelkiego rodzaju rzeczy, które są dla niego niepotrzebne. Staram się raz w tygodniu robić post 24 albo 36-godzinny. Zdarza mi się raz na jakiś czas robić posty trzydniowe - stwierdziła.

Ciężkie jest pierwsze pół dnia. Po pierwszym dniu, kiedy organizm wchodzi w zjawisko autofagi, czyli spala to wszystko, co dla nas jest niekorzystne. Może pojawić się ból głowy, więc trzeba bardzo dużo pić. Tutaj różnego rodzaju napary ziołowe się sprawdzają, ale to jest świetna rzecz dla regeneracji organizmu, utrzymania go w dobrej kondycji i zdrowiu, bo ja jestem za tym, aby dbać o siebie w mądry sposób. Nie walczyć z pewnymi rzeczami, ale pomagać, aby ten organizm miał szansę sam się zregenerować - podsumowała.

Ewa Wachowicz opowiedziała również reporterce Pudelka, jak wygląda cały proces wychodzenia z postu żywieniowego i co najchętniej wówczas spożywa. Specjalistka kulinarna zdradziła także, jak podchodzi do kwestii liczenia kalorii. Dla niektórych to może być spore zaskoczenie. Przekonajcie się sami, oglądając całą rozmowę z Ewą Wachowicz.

Post przerywany nie dla każdego

Warto dodać, że post przerywany nie jest dla każdego. Mimo że w ostatnim czasie masa celebrytów promuje w sieci post przerywany jako sposób na utratę kilogramów, to jednak na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej jasno jest napisane, że taki rodzaj "diety" nie służy wszystkim. Wspomnianego postu nie powinny podejmować się kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, dzieci i młodzież, a także osoby starsze, osoby z cukrzycą i innymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz ludzie borykający się z problemami z odżywianiem.

Wciąż brakuje badań i jest wiele niewiadomych w zakresie tego, jak post przerywany wpływa na długofalową zdrowotność. Okno żywieniowe może być w niektórych przypadkach pomocne, ale należy pamiętać, że jest cienka granica pomiędzy zdrowotnym postem a wyniszczającym organizm głodzeniem.

