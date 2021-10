SUKCES JOANNY HORODYŃSKIEJ! Jej smerfne kozaczki doceniono na paryskim Tygodniu Mody (ZDJĘCIA)

Yyy 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystkie osoby pracujące w branży modowej muszą pochodzić z bardzo zamożnych rodzin, bo w modzie zarobki są zerowe. Nawet w takim Vogue w Londynie albo Nowym Jorku redaktorki zarabiają ok. 10k na rok, więc na czynsz nawet im nie wystarcza. O to chodzi, żeby sama elita tam pracowała, a plebs się trzymał z daleka. Takie osoby są zwykle dosyć oderwane od rzeczywistości i nie wiedzą jak wygląda prawdziwy świat niestety. Po studiach przez kilka lat trzeba pracować za darmo, o ile kiedykolwiek zacznie się coś zarabiać, bo to też niekoniecznie.