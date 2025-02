Sukces Patricii Kazadi. Pojawiła się na planie "Bridgertonów! "Jako PIERWSZA POLKA"

Połączenie towarzyskich skandali z wyższych sfer z upojnymi scenami seksu i przystojnymi książętami okazało się przepisem na sukces, który dla części aktorów stał się trampoliną do wielkiego Hollywood. Nic więc dziwnego, że losy brytyjskiej socjety doczekały się ostatnio kolejnego, już czwartego sezonu, który swoją premierę będzie mieć w przyszłym roku.

Kochani… nareszcie po miesiącach trzymania tego w tajemnicy mogę podzielić się z Wami tą informacją - napisała Patricia. Jako pierwsza Polka... postawiłam stopę na planie Bridgertonów. Melduje się prosto z legendarnego Shepperton Film Studios. Nie mogę w to uwierzyć...

Wooooooow ale CZAD !!!! Kochamy to!!! Będziemy wyczekiwać, aby zobaczyć czym prędzej! Gratulacje, kochana - ekscytowała się Barbara Kurdej-Szatan.

No Patka, więc już wiem, gdzie kolacja - dodał od siebie Michał Piróg.

Inne sukcesy

Kazadi ostatnimi czasy pojawia się coraz częściej w mediach. Nowa gwiazda Polsatu świetnie poradziła sobie jako uczestniczka 21. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na tyle spodobała się Edwardowi Miszczakowi, że ten powierzył jej kolejne role. Poprowadziła wiosenną ramówkę stacji, a także dostała angaż, również jako prowadząca, w powracającym programie "Must Be The Music".