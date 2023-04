"Superwizjer" zajął się sprawą Iwony Wieczorek. 40 świadków... nie przeszło badania wariografem!

Serio? 38 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

No i co z tego, że nie przeszli? Wariograf to bzdura, nie jest żadnym dowodem w sprawie, tylko zaciemniał by śledztwo. Z moimi chorymi stawami, zapytalibyście się, czy zabiłam papieża i bym tego nie przeszła pozytywnie. Większość ludzi ma jakiś problem zdrowotny, który wszystko przekłamie, a jeśli nie, to wystarczy podenerwowanie samym badaniem (albo np. atrakcyjna osoba przeprowadzająca ten test), żeby to zawalić. Jednocześnie psychopata przejdzie go bez mrugnięcia okiem. Twórca wariografu spędził resztę swojego życia na bezskutecznym przekonywaniu ludzi, że jego wynalazek to ściema i nie działa jak powinien, ale nikt go nie słuchał. Nie róbcie afery z niczego. Pudel się wziął za pisanie artykułów z gatunku "true crime", tylko niestety nie wystarcza wam ani umiejętności dziennikarskich ani wiedzy, żeby robić to poprawnie. Błagam, zostawcie te tematy ludziom, którzy się na nich znają, a tę sprawę - prawdziwym dziennikarzom, a nie tanim plotkarzom, którzy nie potrafią się profesjonalnie podpisać pod własnym artykułem. Iwona Wieczorek i większość ofiar przestępstw, o których pisaliście w ostatnim czasie, nie byli celebrytami, żeby pamięć o nich "wycierać" między cyckami dziewczyny Skiby a kolejnymi mądrościami Edzi G. czy Bożenki z Klanu. To jest niesmaczne, a wy podchodzicie do tych tematów skrajnie nieprofesjonalnie.