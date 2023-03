Sprawa Iwony Wieczorek. W tle podejrzenia o korupcję i ROMANS Z POLICJANTEM. 6 tysięcy funkcjonariuszy miało złożyć oświadczenia

Pisemne deklaracje policjantów w sprawie Iwony Wieczorek

Teraz natemat.pl ujawnia, że przed dwoma laty Prokuratura Krajowa zgłosiła się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, by współpracujący z komendą funkcjonariusze złożyli pisemne wyjaśnienia w sprawie zaginionej nastolatki. Łącznie zarządzenie dotyczyło 6 tysięcy policjantów współpracujących z pomorską jednostką. Mieli oni pisemnie zadeklarować, że posiadają lub nie posiadają informacje na temat utrudniania śledztwa dotyczącego zapadnięcia się pod ziemię gdańszczanki bądź korupcji związanej z tą sprawą.

Podpisane koperty z wypełnionymi deklaracjami miały trafić do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Inicjatywa ta wyszła od krakowskiego Archiwum X, gdy dokładnie cztery lat temu śledztwo zostało przeniesione do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Pytana o zajście policja, nabiera wody w usta i odsyła w tej sprawie do prokuratury "ze względu na dobro postępowania przygotowawczego i czynności procesowych".

19-latka miała romans z policjantem?

Pokłócili się, dziewczyna zerwała z nim, ale on nadal próbował utrzymywać z nią kontakt. Późnym wieczorem kilkakrotnie podjeżdżał samochodem pod jej dom, żeby porozmawiać. Nigdy nie odwiedzał Iwony w mieszkaniu, w obecności matki i ojczyma – opisywała Gazeta Wyborcza. Ostatni raz przyjechał około tygodnia przed jej zaginięciem, po godz. 22. Iwona zeszła do niego w dresach. Gdy wróciła, matka zapytała ją: "Nie boisz się wsiadać do samochodu? Przecież to obcy człowiek". – Mamo, on jest policjantem, co mi się może przy nim stać? - odpowiedziała".