Świąteczna Olga Kalicka podkreśla ciążowe kształty w satynowej sukience

Minione dni dużo osób spędziło wśród rodziny, obchodząc święta. Do tego grona należy między innymi Olga Kalicka, która starała się poświęcić swój czas bliskim i nie dzieliła się świątecznym czasem z obserwatorami. Teraz pokazała jedne z nielicznych zdjęć, jakie zrobiła w tym okresie. Nie zabrakło też odświętnej kreacji.

Olga Kalicka eksponuje ciążowe krągłości

Na Instagramie Olgi Kalickiej właśnie ukazały się świąteczne zdjęcia, do których aktorka zapozowała w czerwonej sukience . Kreacja wyeksponowała ciążowe krągłości aktorki, które są już coraz bardziej widoczne.

Nie mam z tych świąt właściwie żadnego zdjęcia… A wiecie co to oznacza? Że to były piękne święta. Bez telefonu, bez social mediów, w tu i teraz. Dużo odpoczynku i dużo uśmiechów - pisała Olga Kalicka na Instagramie.