Olga Kalicka wyznaje miłość NOWEMU ukochanemu podczas medytacji na Bali: "Cierpliwie na ciebie czekałam" (WIDEO)

Dla mnie to jest przede wszystkim tata Aleksia, ale minęło już dużo czasu i udało nam się wspólnie z Cezarym wypracować taki plan, który działa, który sprawia, że Aleksio jest szczęśliwy. Chociaż wiele razy powiedział mi, że gdy jest u mamy, to tęskni za tatą, a kiedy jest u taty, to tęskni za mamą. Myślę, że to jest problem, które dotyka każde dziecko, które jest w takiej sytuacji. Wtedy zawsze zadaje sobie pytanie: "Jak by było, gdybyśmy nie podjęli tej decyzji?" – mówiła wówczas Kalicka.