Olga Kalicka ogłasza, że znów jest ZAKOCHANA! Opublikowała filmik z nowym partnerem (WIDEO)

Fajnie, że ona jest zakochana bo ja jestem załamana i proszę o jakąś sensowną radę. Kilka miesięcy temu poznałam faceta. Zaczęliśmy rozmawiać o wspólnej przeprowadzce i ogólnie planowaniu przyszłości. Wczoraj powiedziałam mu jakie mieszkania widziałam na co on powiedział- Chryste Panie i zaczął mnie ignorować. Dodam że mieszkania były przeciętne i ceny normalne, wiem że on mniej płaci ale nie możemy obydwoje siedzieć w jego ciasnej klitce, która też jest w dosyć złym stanie. Napisałam mu czy wszystko jest ok a on tylko że jest zmęczony. Później mu napisałam kolejnego smsa w którym zapewniłam go o swoich uczuciach i od wczoraj południa już nie odpisał. Lata temu spotykałam się z narcyzem, który właśnie nie wiadomo za co zaczynał milczeć co czasami dosyć długo trwało. Jestem w szoku że prawdopobnie trafiłam na następnego. Nawet nie umiał powiedzieć o co mu chodzi tylko zniknął. Nie wiem czy się odezwie czy nie ale jest mi strasznie przykro i czuję że tylko zrobiłam z siebie błazna. Mam już grubo ponad 30 lat i ile mam znosić ciągłych rozczarowań? Czy powinnam jednak dzwonić do niego czy coś czy jak się za kilka dni odezwie to zablokować?