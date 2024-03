Olga Kalicka pokazała się na Instagramie BEZ MAKIJAŻU (FOTO)

Choć na jakiś czas Olga Kalicka zniknęła z kina i TV, by poświęcić się macierzyństwu, nigdy nie odpuściła mediów społecznościowych. Chętnie pokazuje kadry ze swojego życia prywatnego i reklamuje własną markę odzieżową. Na Instagramie obserwuje ją obecnie prawie pół miliona użytkowników. Tym razem zaskoczyła fanów i zaprezentowała się bez makijażu.

Praca aktorki wymaga nieustających zamian stylizacji, makijażu i charakteryzacji. Codzienne nakładanie grubych warstw kosmetyków na twarz niesamowicie obciąża cerę. Dlatego bardzo ważne jest dokładne usuwanie make-up'u. Olga Kalicka traktuje wieczorne zmywanie jak "powrót do siebie".

Wieczorne zmywanie makijażu to jak "powrót do siebie". Zdejmowanie tych wszystkich masek, które my kobiety uwielbiamy na siebie zakładać. Dosłownie i w przenośni…Dziś makijaż był wyjątkowy, bo prosto po spektaklu w teatrze - napisała na Intagramie aktorka.