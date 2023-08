Olga Kalicka pozuje w bikini. "Z pomarszczonym brzuchem, bo nie jestem idealna" (ZDJĘCIA)

30 lat minęło! Dziś przepełnia mnie wdzięczność za to, jak wspaniałe jest MOJE ŻYCIE. Ostatni rok umocnił mnie w poczuciu miłości i czułości do samej siebie. Już nie wstydzę się płakać, już nie boję się śmiać głośno, chcę świecić najjaśniej. Jestem wdzięczna za wszystkie lekcje, jakie dostałam od życia. Za wszystkich nauczycieli, jacy stanęli na mojej drodze. Nie każda lekcja była przyjemna… było kilka wzlotów, ale zdecydowanie więcej upadków, spadków nastroju, niepewności i lęku - napisała w dniu swojego święta Kalicka.

Olga Kalicka opublikowała zdjęcia w bikini. "Nowy nieidealny post wjechał"

Po zrobieniu drugiego zdjęcia miałyśmy z koleżankami rozmowę na plaży. Jedna z nich powiedziała: "nie no, ale to drugie to na Insta nie wejdzie, się nie nadaje". A ja pomyślałam... i właśnie to z brzuchem pomarszczonym wrzucę… Bo nie jestem idealna i lubię tu być z Wami fair. Pozdrowienia z wakacji - napisała pod sesją zdjęciową Kalicka.