Świecąca cekinami Maffashion wygina się na Instagramie. Fanka: "Do kogo jest kierowana ta treść"? ODPOWIEDZIAŁA na przytyk

Artykuł: "Żył na gołej ziemi przykuty łańcuchem do dachu: jego przerażenie na widok ludzkiej dłoni łamie serce (video)" „Tylko cZŁOwiek może być tak okrutny i bezwzględny…. Kolejna interwencja, która odbiera nam nadzieję, że skończy się bestialstwo wobec zwierząt… ” - napisali na Facebook'u działacze z Grupy Interwencyjnej Mogilno. Tragedia psów: „To co ukazuje się naszym oczom jest nie do opisania…. Jeden psiak uwiązany na ciężkim łańcuchu przybitym do dachu!!!! Bez budy, bez możliwości wejścia do budynku, bo drzwiczki pozamykane szczelnie i przywalone gruzem. Psiak brodzi w błocie i ogromnej ilości odchodów, śmieci, gruzu, szkła. Na widok człowieka zamiera przyklejony do ściany i sika pod siebie, głowę niemal wciska w cegły ściany. Obok obrzydliwie brudna i obklejona miska a w niej tak samo brudna i śmierdząca woda, w korytku sterty spleśniałego chleba i jakiś resztek zalane wodą, wszystko skiśnięte i śmierdzące, w kolejnej misce śmierdząca ciecz a w niej martwe myszy.” - piszą pracownicy TOZ. - mam nadzieję, że Rząd zrobi porządek i nie będzie już znęcania się nad zwierzętami!