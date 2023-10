Maffashion BALUJE do 4 nad ranem. Wiemy, kto jej towarzyszył (ZDJĘCIA)

W ubiegłym tygodniu wyszło na jaw, że związek Maffashion i Mateusza "blu3aby" zdążył już przejść do historii. Niestety wiele wskazuje na to, iż po rozstaniu relacje byłych partnerów są dość chłodne. Niedługo po tym, jak Pudelek poinformował o rozpadzie związku Maff i rapera, eksukochany celebrytki odpowiedział na wspomniane doniesienia. W zamieszczonym na InstaStories wpisie "blu3aby" stwierdził, że był manipulowany przez Kuczyńską i mylił się co do Sebastiana Fabijańskiego. Niedługo później pokazał screen wiadomości ze swojej skrzynki mailowej, sugerujący, jakoby Maffashion porozumiewała się z nim przez prawników.