Świeżo upieczony tata Jakub Rzeźniczak CHWALI SIĘ żoną i córeczką. Pokazał karmiącą piersią Paulinę Rzeźniczak (FOTO)

Jak to jest, że typ jednego dziecka się wyparł (bo cytuję nie poczuł więzi), jak umierało drugie szykował z zapartym dniem swój ślub w Miami, który wziął zaraz po jego śmierci, więc raczej też specjalnej więzi nie poczuł. A tu cyk rodzi się trzecie dziecko i nagle ojciec roku, kocha akurat to dziecko, w opisie na Instagramie ma tylko to dziecko i 3 Psy (a nie pozostałe dzieci WTF?!). O co chodzi, że jedno dziecko kocha, a inne nie? To jest możliwe tak naprawdę?