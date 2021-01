Sylwester 2020. Tak wyglądał "Andrea Bocelli" na Sylwestrze Polsatu. Też się nabraliście? (FOTO)

wwo 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Po co w ogóle to było? Równie dobrze mogli ogłosić, ze przyjeżdza Mariah Carrey a wystawić na scenę ucharakteryzowaną Skrzynecką licząc, że ludzie nie zauważą... Ośmieszyli tylko Małgorzatę Walewską, która ekscytowała się w wywiadzie, ze będzie śpiewała ze światowej sławy gwiazdą. Cos im nie pykło ale cisnęli na siłę zamiast odpuścić, przeprosić, ze "z nagłych przyczyn Andrea nie może być z nami" i tyle... Nikt by problemu nie widzał.