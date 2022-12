Sylwester 2022 - kiedy, gdzie, kto wystąpi? Co szykują w tym roku dla widzów TVP, Polsat i TVN?

Co roku sylwestrowa noc jest dla Polaków okazją do wspólnej celebracji nadchodzącego roku. Dla stacji telewizyjnych oznacza to natomiast intensywną walkę o widza, a w nadziei na wysoką oglądalność największe stacje w kraju przygotowały dla rodaków niemałe atrakcje. Trzeba przyznać, że w tym roku będzie się działo.

Sylwester 2022 w TVP, Polsacie i TVN-ie. Co przygotowali dla widzów?

Sylwester Marzeń w Zakopanem. Kto wystąpi na imprezie TVP?

Telewizja Polska jak zwykle zadbała o to, aby wokół ich wydarzenia nie zabrakło medialnego szumu. W tym roku podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką wystąpi formacja Black Eyed Peas, czyli autorzy takich hitów jak "Where is the Love?", "Let's Get it Started" czy "Boom Boom Pow". Gościem muzycznym imprezy miała być także Mel C, jednak wycofała się z udziału na kilka dni przed sylwestrową nocą.