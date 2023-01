"Sylwester Marzeń" TVP: Wojciech Szczęsny zrobił Marinie NIESPODZIANKĘ (?) i wparował na scenę po jej koncercie (ZDJĘCIA)

Marinie Łuczenko najwidoczniej zamarzyła się reaktywacja kariery wokalnej i podbój list przebojów. Zmobilizowana małżonka Wojciecha Szczęsnego postanowiła wziąć byka za rogi i nagrała utwór, który uporczywie promowała w mediach jako mundialowy hit. Gdy okazało się, że "This is the moment" nie wzbudziła szczególnie entuzjastycznej reakcji rodaków, z pomocą przyszła Telewizja Polska, oferując wokalistce udział w "Sylwestrze Marzeń" TVP. Co lepsze, na korytarzach Woronicza coraz głośniej wybrzmiewają plotki, jakoby 33-latka miała dostać szansę reprezentowania Polski na Eurowizji.