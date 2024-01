Sylwester Wardęga był W NIEBEZPIECZEŃSTWIE?! Boxdel miał otrzymać propozycję od "gangsterów"

Boxdel z propozycją od gangsterów. Wardędze groziło niebezpieczeństwo?

Słyszałem, że pewne osoby złożyły ci taką propozycję, że dla nich nie ma problemu i oni się właśnie zajmują takimi… No są, nie wiem, można ich określić gangsterzy? Że oni ci właśnie złożyli taką propozycję, że jeśli chcesz, to mogą się do mnie przejechać do Konstancina i ze mną porozmawiać, żebyś ty nie był w materiale — wyznał otwarcie Sylwester Wardęga podczas rozmowy z Boxdelem.