Sylwester Wardęga reaguje na film Boxdela i zapowiada: "K*rwa, to się ŹLE ZESTARZEJE, jeszcze bardziej na tym straci"

NieOglądajcie 17 min. temu

Jestem w wieku większości odbiorców tych you tuberów. Też do niedawna śledziłam ich materiały, afery, fejm mma itd. Aż potem doszłam do wniosku, że to mi szkodzi… bo nic co oglądamy nie pozostaje bez wpływu na nas - nawet jeśli na poziomie logiki wiemy, że to „głupie” i oglądamy jak jakiś cyrk. Od jakiegoś czasu you tube służy mi jako platforma do nauki, zdrowej relaksacji i prostych ćwiczeń do których można znaleźć tam instruktarze i wiecie co? Czuję się o niebo lepiej… nawet nie wiecie jak ta toksyna się na was przelewa od samego patrzenia.