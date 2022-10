Sylwia Bomba apeluje: "Kobiety, NIE SPRZEDAWAJCIE SIĘ! Nie chwalmy laski, która wychodzi za milionera"

Goszcząc u Żurnalisty, Sylwia Bomba w pewnym momencie poruszyła temat wolności. Celebrytka zdradziła, że rodzice od zawsze powtarzali jej, by była niezależna i żyła na własnych warunkach. Według niej młodym kobietom powinno się wpajać podobne wartości. W trakcie dyskusji na temat niezależności Sylwia stwierdziła również, że jest przeciwna popularyzowaniu zarabiania na seksualności. Przy okazji poświęciła kilka słów kobietom wiążącym się z majętnymi partnerami i wprost zaapelowała do słuchaczek, by się "nie sprzedawały".