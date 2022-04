Żurnalista wydał oświadczenie! "Zawiodłem. ROZCZAROWAŁEM"

TakaPrawda🌸 1 godz. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Taki to pożyje... zwykłego Kowalskiego dawno już by ściągnęli jak mnie kiedyś za brak biletu, 200 zł, sprawa w sądzie, komornik... Co to ma być w ogóle? Chcemy sprawiedliwości a nie jakiegoś pitolenia, że żałuje, że już zapłacił 11 tysięcy z pół miliona!! Serio 11 tysi z długów pół miliona? Chłopie weź się ogarnij, ciuchy na sprzedaż wystawiaj bo tylko się ośmieszasz pozując do zdjęci w tych swoich drogich markach.