Sylwia Bomba OBURZA SIĘ na pytanie internautki o tęsknotę za córką. "Spędzam z moim dzieckiem czas NON STOP"

Sylwia Bomba zdobyła popularność dzięki występom w "Gogglebox". Nikt chyba nie spodziewał się, że program, w którym grupa Polaków ocenia to, co widzi właśnie na ekranie, zyska aż taki rozgłos, a występujący w nim uczestnicy - przepustkę do świata show biznesu. Nie da się ukryć, że Sylwia wiedziała, jak wykorzystać swoje pięć minut. Na fali popularności wzięła też udział w "Tańcu z gwiazdami", więc jej celebrycki status został już przypieczętowany.