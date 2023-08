Sylwia Bomba relacjonuje restauracyjny "dramat": "Zapłaciłam za SAŁATKĘ Z ROBAKIEM". Opowiedziała, jak potraktował ją manager (FOTO)

Nicky 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Rownie dobrze ten robaczek mogl wleciec do salatki…Nie robmy wielkiego halo, a po drugie - nawet nie zdajecie sobie sprawy, ilu gosci jest w stanie celowo podrzucic do jedzenia wlos, oderwanego tipsa czy kawalek szkla - wszystko po to, by zjesc za free. Managerowie knajp maja przskichane!