Sylwia Bomba opowiada o samodzielnym macierzyństwie i reaguje na USZCZYPLIWE komentarze, że "wychowanie jednego dziecka to PIKUŚ"

Nie da się ocenić czy łatwiej ma ta z jednym czy ta z np. trojgiem dzieci. Bo dzieci są różne, jedne mniej a drugie bardziej wymagające, jedne spokojne a drugie nie usiedzą na miejscu nawet minuty. Oprócz tego jakie jest dziecko dochodzi jeszcze szereg innych czynników ktore wpływają na to jak ciężko czy tez latwo jest. I nie koniecznie chodzi o czynniki finansowe. Ale ludzie mają to do siebie, że oni zawsze wiedzą o każdym innym wszystko lepiej niż nawet on sam ;-) i do tego uwielbiają umniejszać każdej cudzej zasłudze,wysiłkowi, osiągnięciu. A to z ilością dzieci to mi przypomina kolejną irytującą przywary wielu ludzi. Mianowicie, nie masz dzieci to będą się wtrącać komentować, nagabywać pytać kiedy lub czemu nie? Masz już dziecko - ledwo wyjdziesz z połogu już zaczną się żarciki i pytanka kiedy drugie. Jak już będzie drugie to jesli nie jest innej płci niż pierwsze, to licz się z tym że gawiedź będzie oczekiwać parki i dopytywać o trzecie. Przy trzecim zaczniesz być nagle dla wielu wielodzietną patolą której obecność w restauracji czy hotelu jest irytująca bo zbyt hałaśliwa . I tak to jest moi drodzy, zawsze komuś coś nie pasi, zawsze będziecie w czymś aż za dużo albo za mało. Za chude, za grube, za mało rozrywkowe lub za bardzo, za głośne lub za ciche itd itp