Sylwia Bomba jednak przekazała córce smutne wieści o śmierci ojca. "Zapytała, czy jej tatuś jest "UMARNIĘTY""

gosia 32 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

lansuje to dziecko na siłę krzywdę jej robi i nic więcej jest żałosna co ona osiągnęła wżyciu po za tym że ma dziecko z bogatym facetem a co do poinformowania dziecka o śmierci ojca dwa miesiące temu z psychologiem stwierdzili że za wcześnie a teraz jest już ok? Bo się cicho o niej robi i musi czymś zabłysnąć żałosne że kosztem dziecka