Sylwia Bomba wyjaśnia, czy pojawi się z córką na pogrzebie jej ojca: "Żal może mieć tylko do niego"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To, że nie chce zabrać córki na pogrzeb to jedno. Większym problemem jest to, że nie powiedziała córce o śmierci jej ojca. Dzięki pudelkowi wszyscy wiedzą o śmierci ojca Antosi i ktoś ( sąsiadka, sprzedawczyni w sklepie, przedszkolanka, matki jej koleżanek itd.) może wspomnieć o tym przy małej. Lepiej jeśli to matka przekaże jej tą informacje, niż żeby podsłuchała to podczas rozmowy dorosłych.