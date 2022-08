Sylwia Bomba wyjawia, czy powiedziała córce o ŚMIERCI JEJ OJCA: "Skonsultowałam to z psychologiem"

mam dość 14 min. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

kocham moje dzieci ale żałuję każdego dnia z którym musze zajmować się nimi 24h/7. Żałuję że mąż dopiero po 10 latch sie zdecydował na dzieci. Teraz by byly odchowane i więcej samodzielne. Żaluję że czekałam tyle lat na decyzje, trzeba bylo zakończyć związek jak po pieciu latach nie byl zdecydowany. Żałuję że nie mogę wrócić do pracy, nie stać mnie na opiekunkę, a przedszkole/żłobki przepełnione. Żałuję bo przed ciążami byłam aktywna zawodowo, miałam własne pieniądze, kontakt z ludźmi, teraz to non stop płacze jęki stęki, mama to mama sramto, jestem na utrzymaniu męża co mnie jeszcze bardziej dobija. Ja wegetuje a nie żyje. Życie to mi ucieka dosłownie. Mam dość. Najchętniej bym już skończyła ten żywot zamiast takiej wegetacji....