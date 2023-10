Sylwia Bomba pokazuje poranne PRZYTULANKI Grzegorza Collinsa z jej córką. "Ktoś mi chłopaka zabiera" (FOTO)

Przeleczyć 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kochankowoe mojej mamy...Ona nie czuje tego obciachu ? To jest obcy facet, nie powinien sie kleic do dziewczynki. Kossakowski tez szalal z corka Wojciechowskiej, a potem zniknal jak kamfora. I jeszcze ten cringeowy tekst mamusi, ze " ktos jej chlopaka odbiera" 🙄 Takich tekstow nie mowi sie nawet o ojcu dziecka, a co dopiero obcego fagasa.Nie sugwruhe sie konkurencji o partnera pomiedzy matka a dzieckiem. Stara Bomba jest totalna ignorantka, sie kwalifikuje do psychologa, mloda tez bedzie chodzić.